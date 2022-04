Palermo: La Russa, da FdI né deadline né ultimatum

(ANSA) - ROMA, 27 APR - "Stiamo aspettando che si convochi il vertice annunciato tra oggi e domani. Non ci sono deadline né ultimatum, ma problemi logistici visto che da venerdì noi saremo impegnati nell'organizzazione della nostra Conferenza programmatica che sarà a Milano". Così il senatore di Fratelli d'Italia, Ignazio La Russa interpellato dall'ANSA sulla trattativa in corso in Sicilia che incrocia l'eventuale ricandidatura del governatore Nello Musumeci alla Regione in autunno (chiesta dal partito di Giorgia Meloni) e le elezioni comunali del 12 giugno a Palermo.

Nessun commento diretto, da parte di La Russa, sulle voci di un prossimo sostegno di FdI a Roberto Lagalla, candidato dell'Udc a Palermo (con il conseguente ritiro di Carolina Varchi di FdI), in alternativa a Francesco Cascio sostenuto da Forza Italia e Lega e se non si trovasse un accordo sul bis di Musumeci. (ANSA).