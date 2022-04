Palermo: fonti FdI,verso ok Lagalla senza intesa su Musumeci

(ANSA) - PALERMO, 27 APR - Senza l'intesa nel centrodestra sulla ricandidatura di Nello Musumeci alla presidenza della Regione siciliana, Fratelli d'Italia sarebbe pronta a virare verso il sostegno a Roberto Lagalla (Udc) come candidato a sindaco di Palermo, in questo caso la parlamentare di FdI Carolina Varchi (FdI), candidata nei giorni scorsi, farebbe un passo di lato. E' quanto trapela da fonti di FdI. Il partito della Meloni confida nella colloquio a tre Berlusconi-Meloni-Salvini, ma non c'è nulla di scontato. La deadline è fissata tra oggi e domani. Poi la decisione definitiva da parte di FdI. (ANSA).