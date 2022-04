Insularità: ok unanime Senato, ddl alla Camera per ultimo step

(ANSA) - PALERMO, 27 APR - E' stato approvato all'unanimità, con 207 voti favorevoli, il disegno di legge costituzionale sul riconoscimento delle condizioni e limiti della insularità. Ora il provvedimento, che è stato approvato in prima lettura al Senato e in seconda (senza modifiche) alla Camera, tornerà a Montecitorio per l'approvazione definitiva.

"Esprimo sincera soddisfazione per il voto unanime espresso dal Senato sul disegno di legge costituzionale per il riconoscimento delle condizioni e dei limiti dell'insularità.

Con queto riconoscimento si verrà a eliminare un'ingiustizia che dura da quasi ottant'anni" ha commentato presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, circa il via libera da Palazzo Madama, in seconda lettura, al provvedimento che adesso tornerà alla Camera per l'approvazione definitiva. (ANSA).