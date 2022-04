Toti, ricandidatura Musumeci in Sicilia è scontata

(ANSA) - PALERMO, 26 APR - Nel centrodestra in Sicilia "è in corso una discussione surreale. Non ho capito perché ricandidando il sindaco di Palermo ci stiamo occupando della ricandidatura del presidente della Regione Nello Musumeci, che per quanto mi riguarda è una ricandidatura scontata". Lo afferma il presidente della Regione Liguria e fondatore di Italia al Centro Giovanni Toti a 'Un giorno da pecora' su Radio 1. "Do ragione al mio collega Musumeci, la politica non è fatta d'arbitrio e capriccio. Abbiamo messo un governatore, 5 anni servono a fare una serie di cose e a programmarne altre, due mandati sono normalmente quelli che fanno anche come sindaci, indispensabili - ha concluso - per portare dei risultati in una situazione complessa come l'Italia". (ANSA).