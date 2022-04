Migranti: sindaco Pozzallo, governo sottovaluta sbarchi

(ANSA) - PALERMO, 25 APR - "Come volevasi dimostrare, con l'arrivo del bel tempo, iniziano gli sbarchi sulle coste siciliane. Dopo parecchi e disumani naufragi nel Mediterraneo, la scorsa notte un barcone è stato avvistato al largo delle coste di Pozzallo. I primi 243 migranti sono stati trasbordati a gruppi di 70 dalle motovedette della Capitaneria di Porto, della Guardia di Finanza e accompagnati all'Hotspot risultando già negativi al Covid. Le operazioni sono ancora in corso e il trasbordo dei rimanenti migranti". Lo afferma il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna, commentando il soccorso a un motopesca con circa 400 migranti al largo delle coste ragusane.

"Tra qualche ora - aggiunge il sindaco - ormeggerà la nave quarantena Azzurra che imbarcherà tutti i migranti, esclusi i minori. Come sempre Pozzallo assolve al proprio compito di città di accoglienza con grande spirito umanitario. Siamo appena all'inizio della stagione estiva e si ha purtroppo la sensazione che il Governo nazionale stia sottovalutando la questione sbarchi". (ANSA).