Giovani ecologisti ripuliscono la spiaggia di Capaci

(ANSA) - CAPACI, 25 APR - Giovani ecologisti hanno ripulito la spiaggia di Capaci. I giovanissimi sono rappresentati della Environmental Club, associazione palermitana composta da bambini e ragazzi dai 7 ai 16 anni, uniti dall'amore per l'ambiente e per il pianeta. Questi ragazzi si ritrovano tra spiagge e strade cittadine per contrastare il dilagante fenomeno dell'inquinamento. In questi giorni gli attivisti si sono ritrovati a Capaci, dove hanno ripulito la spiaggia raccogliendo, nel giro di poche ore, ben 100 chili di rifiuti.

"In ogni occasione in cui ci diamo appuntamento, armati di tutto ciò che serve, guanti indosso e sacchi pronti ad essere riempiti, lavoriamo per sensibilizzare i cittadini che incontriamo nel nostro percorso. - dicono i componenti dell'associazione - La nostra opera, infatti, non mira solo a ripulire ciò che è sporco. Ma vogliamo promuovere una cultura del bello, del rispetto, una cultura ecologista e ambientalista.

Invitiamo quindi chi ci guarda, ad avere maggiore rispetto e cura della propria città. Se ciascuno di noi fa qualcosa, tutti insieme riusciremo ad ottenere grandi risultati. E il nostro club, giorno dopo giorno, si allarga. Con il passaparola, tra amici e compagni. Le nostre "uscite ecologiste" sono anche delle buone occasioni per conoscere e coinvolgere tanti altri ragazzi come noi. L'impegno e il rispetto saranno le carte vincenti per un futuro migliore. E noi ci crediamo". (ANSA).