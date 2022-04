Sicilia: Miccichè, non legare comunali Palermo a regionali

(ANSA) - PALERMO, 24 APR - "Se il candidato del centrodestra deve essere Musumeci che sia Musumeci. Però deve essere il candidato di tutta la coalizione, che valuterà più in là.

Ricordo che la candidatura di Musumeci, cinque anni fa, fu comunicata a settembre, e perché oggi dobbiamo decidere il candidato per la Regione? E' un problema successivo e non possiamo legare le elezioni a Palermo alle regionali, con la città stracolma di problemi". Lo ha detto il coordinatore regionale di Forza Italia Gianfranco Miccichè, presidente dell'Ars, in occasione della presentazione di Francesco Cascio, candidato sindaco di Palermo di Forza Italia e Lega-Prima l'Italia, Noi con l'Italia e Coraggio Italia. "Dobbiamo mantenere il concetto di centrodestra, tra sei mesi ci saranno le regionali e tra meno di un anno le politiche - ha aggiunto Micciché - Palermo è uno snodo fondamentale, per il centrodestra vincere a Palermo e dimostrare di saperla governare è fondamentale". (ANSA).