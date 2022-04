Calcio: Palermo batte il Bari 2-0 e vola al terzo posto

(ANSA) - PALERMO, 24 APR - Vittoria in trasferta 2-0 per il Palermo sul campo della capolista Bari nell'ultima e decisiva giornata del Girone C del campionato di Serie C. Per effetto della vittoria odierna i rosanero chiudono al terzo posto scavalcando l'Avellino sconfitto a Foggia 2-0 e alle spalle del Catanzaro, secondo, che ha vinto sul campo della Vibonese 3-0. A decidere la partita del San Nicola le reti dell'ex Roberto Floriano, al 25' del primo tempo con un tiro di destro al volo dalla sinistra del fronte offensivo del Palermo sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla destra battuto da Jacopo Dall'Oglio, e di Matteo Brunori su rigore al 13' del secondo tempo. Per l'attaccante del Palermo è il gol numero 25 che lo incorona capocannoniere del campionato. Il Bari festeggia la promozione in B, mentre il Palermo si qualifica direttamente alla fase nazionale dei playoff dove entrerà al primo turno da testa di serie l'8 maggio con la partita d'andata. Il ritorno si disputerà il 12 maggio. A decidere l'avversaria sarà il sorteggio al termine della fase preliminare. (ANSA).