Sicilia: legge stabilità all'Ars, ora corsa contro tempo

(ANSA) - PALERMO, 22 APR - E' arrivata a Palazzo dei Normanni la legge di stabilità. Il testo di 24 articoli è già all'esame degli uffici dell'Ars. Secondo regolamento deve essere trasmesso alle commissioni di merito e poi alla Bilancio prima di arrivare in aula, giorno previsto il 28 aprile, come stabilito dal presidente dell'Assemblea Gianfranco Miccichè nell'ultima seduta d'aula. Considerando i tempi strettissimi (la manovra va approvata entro il 30 aprile), a Palazzo circola voce che la manovra potrebbe arrivare direttamente in aula, bypassando le commissioni ma il deputato del Pd, Antonello Cracolici, lo esclude in modo categorico: "Non è possibile, va assegnata alla Bilancio e alle commissioni per i pareri di merito". (ANSA).