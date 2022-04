Ps chiude circolo Padel Catania, abusivo da sempre

(ANSA) - CATANIA, 22 APR - Uno dei più noti e frequentati circoli sportivi di padel della Sicilia Orientale, uno dei primi ad aver importato lo sport in provincia di Catania, è stato sequestrato a Catania dalla Polizia di Stato perché durante un controllo è risultato privo delle autorizzazioni amministrative per l' esercizio dell'attività, risultando pertanto totalmente abusivo dall'anno della sua costituzione, il 2017. Per tutte le violazioni riscontrate sono state irrogate sanzioni pecuniarie per un totale di circa 9.000 euro, comprese le sanzioni nei confronti di due addette alla reception, la cui posizione lavorativa è al vaglio dell'Ispettorato del Lavoro, che sono state sorprese dai poliziotti senza le mascherine di protezione.

Gli agenti hanno anche accertato che il circolo, costituito come società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro, pur essendo aperto anche ai non soci ed organizzando corsi e lezioni private pubblicizzate attraverso i canali social, non rilasciava alcuna ricevuta fiscale per i servizi resi, rendendo di fatto impossibile il tracciamento dei pagamenti degli avventori. I sigilli sono stati apposti anche ad un'area, adiacente ai campi di gioco, adibita a parcheggio per le auto dei giocatori.

Inoltre due dipendenti addette alla reception, la cui posizione lavorativa è al vaglio dell'Ispettorato del Lavoro, sono state sorprese dai poliziotti senza le mascherine di protezione e sono state sanzionate. (ANSA).