Palermo, tessera mosaico a aziende palermitane e Fai

(ANSA) - PALERMO, 22 APR - Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha conferito la Tessera Preziosa del Mosaico Palermo ai rappresentanti delle aziende Manfredi Barbera e Figli, Aziende Agricole Planeta, Fiasconaro e alla delegazione Fai di Palermo.

Le motivazioni: Manfredi Barbera & Figli, una delle più evolute aziende olearie nel panorama internazionale; azienda storica leader per produzione e confezionamento di Olio Extra Vergine di Oliva.

Aziende Agricole Planeta è eccellenza nel campo delle aziende vinicole, si distingue per l'impulso dato all'ascesa della Sicilia come regione vitivinicola. Planeta si impegna con passione in diverse attività agricole nelle terre di Sambuca di Sicilia e Menfi in provincia di Agrigento, cercando di anticipare gli sviluppi dell'agricoltura Siciliana.

Fiasconaro è eccellente azienda dolciaria nata nel 1953 a Castelbuono, nel cuore del parco delle Madonie, in provincia di Palermo. Oggi l'azienda, giunta alla terza generazione di Pasticceri è un'eccellenza del made in Italy, presente in 60 paesi. Fiasconaro è totalmente made in Sicily. Il panettone e la colomba rappresentano il core-business dell'azienda.

Delegazione Fai di Palermo: il Fai ha il fine di tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano. L'attività del Fai, coerentemente con la sua missione, si concretizza in tre ambiti: la protezione di Beni artistici e naturalistici; la sensibilizzazione delle persone al valore del patrimonio paesaggistico e monumentale; la mobilitazione attiva per proteggere il paesaggio a rischio. (ANSA).