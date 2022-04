Mostre: 'Donna', unica e molteplice' a Mazara del Vallo

(ANSA) - MAZARA DEL VALLO, 22 APR - Sfumature di femminilità sulle tele per viaggiare nell'universo donna dove ognuno di loro può ritrovare e non smarrire più la propria essenza, il potenziale nascosto, la loro totalità. Si chiama "Donna: unica e molteplice" la personale di Lucia Stefanetti che da domani (inaugurazione alle ore 18) si potrà visitare presso il complesso monumentale 'Filippo Corridoni' di Mazara del Vallo.

Lucia Stefanetti è un'artista specializzata in arte sacra: originaria dalla Puglia da anni vive stabilmente a Sciacca, nell'Agrigentino. In questa personale la Stefanetti espone una sfilata di immagini femminili presi a prestito dalla Bibbia, alcune Sante "passionarie" e profili di donne che attraversano la vita con le loro sfide e i loro carichi di sofferenze e dolori, per rappresentarli come archetipi femminili proponibili per corazzare di stima di sé qualunque donna che con coraggio e consapevolezza vorrà svelare il suo valore prezioso. "La riflessione artistica-culturale che propongo non pretende di rappresentare l'unico punto di vista possibile, anzi, ogni donna è invitata a sviluppare la propria autocomprensione, spiega l'artista. L'obiettivo e il desiderio è quello di trasmettere alle donne la gioia di dispiegare le proprie capacità e possibilità così da essere grate per il modo unico in cui ciascuna vive l'essere donna", conclude la Stefanetti. La mostra, organizzata dal Rotary Club e Palma Vitae, si potrà visitare sino al 6 maggio. (ANSA).