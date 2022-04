Giornata terra: passeggiata 40 bambini in parco Selinunte

(ANSA) - MARINELLA DI SELINUNTE, 22 APR - In occasione dell'Earth Day, la Giornata della Terra che ricorre oggi e si celebra dal 1970 in tutto il mondo, al Parco archeologico di Selinunte si è svolta la Passeggiata del benessere. Quaranta bambini dell'Istituto 'Ruggero Settimo' di Castelvetrano (che aderisce alla rete "Scuole Amiche di Unicef") hanno effettuato una passeggiata tra i templi e hanno compilato delle schede di valutazione dei servizi del Parco. L'iniziativa è stata promossa da 'CoopCulture', in collaborazione con la 'Rotta dei Fenici - Itinerario Culturale del Consiglio d'Europa'. Per tre giorni a Selinunte sono promosse iniziative tra archeologia e ambiente.

"L'idea è quella di far nascere nel pubblico di domani, la coscienza profonda del rispetto della natura, delle aree verdi, ma anche degli effetti devastanti che possono avere sull'ecosistema, i fenomeni che causano i cambiamenti climatici", ha detto il direttore del Parco Bernardì Agrò.

