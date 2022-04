Covisian: sindaco di Palermo, solidarietà ai 500 lavoratori

(ANSA) - PALERMO, 22 APR - "L'amministrazione comunale esprime piena solidarietà agli oltre 500 lavoratori e lavoratrici a rischio licenziamento e ferma critica nei confronti del comportamento di Covisian e di Ita, quest'ultima azienda committente interamente partecipata dello Stato che ha disertato senza alcun preavviso il confronto indetto due giorni fa dal ministro del Lavoro Andrea Orlando. E non ha garantito il rispetto degli accordi siglati lo scorso ottobre in sede ministeriale che avevano ad oggetto la commessa affidata a Covisian". Lo ha detto stamattina il sindaco Leoluca Orlando durante il corteo, partito da piazza Croci, organizzato dai lavoratori Almaviva e Covisian e che sta sfilando lungo via Libertà. Presente anche l'assessore al Lavoro Giovanna Marano.

"È una situazione paradossale - ha continuato Orlando - anche in considerazione del fatto che Covisian ha unilateralmente preteso stracciare l'accordo senza neanche attivare un confronto ed un monitoraggio sull'andamento del contratto tra l'altro previsto dallo stesso accordo".

Orlando, rivolgendosi agli operatori, ha confermato il suo "apprezzamento e condivisione alla protesta tanto forte quanto civile" e ha ribadito l'invito rivolto al Ministro Orlando e all'intero governo "perché creino - ha detto il sindaco - le condizioni di doveroso rispetto dei diritti dei lavoratori e dello stesso ruolo istituzionale del governo, l'uno e l'altro mortificati da Covisian e da Ita". (ANSA).