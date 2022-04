Arte moderna a Segesta, l'allestimento sarà spostato

(ANSA) - PALERMO, 22 APR - La direzione del Parco archeologico e MondoMostre affermano in una nota di "recepire le indicazioni del presidente della Regione Siciliana e dell'assessorato" sull'invito a spostare in altro luogo l'allestimento di arte contemporanea ospitato in questo momento a Segesta. MondoMostre aggiunge inoltre che "sta lavorando coordinandosi con le curatrici della mostra, la Fondazione Merz e la direzione del Parco, per trovare la soluzione più idonea che interpreti l'indirizzo che è stato comunicato". (ANSA).