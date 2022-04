A Gangi festa per Fazio, artigiano tra "tesori umani viventi"

(ANSA) - PALERMO, 22 APR - L'artigiano e artista del tamburo di Gangi (Palermo) Fabrizio Fazio, 35 anni, che lo scorso 14 dicembre era entrato a far parte del Registro delle eredità immateriali della Regione Siciliana in considerazione della tradizione da lui ripresa delle tammorre, sarà festeggiato domani e domenica nel suo Comune. Fazio, tesoro umano vivente, è un abile tammurinaro, erede di un antico sapere che utilizza le tecniche e i materiali del passato come pelli di capra, latta e legno lavorato. Dalla concia delle pelli di capra alla costruzione delle strutture in legno, Fabrizio Fazio costruisce strumenti unici, ognuno differente dall'altro, ognuno in grado di emettere un suono diverso. Oggi i suoi tamburi sono conosciuti in tutto il mondo, segno dell'artigianalità e frutto di opere uniche. A Gangi possiede una piccola bottega, nel cuore del centro storico, dal nome evocativo "la Capra Canta" e tutta la sua attività è stata supportata e valorizzata anche dal comune di Gangi. In questo luogo, musiche dai ritmi unici e originali, raccontano un'arte custodita perché ogni tamburo tira fuori un'anima, una voce e una vibrazione dalle ritmiche indescrivibili. Domani alle 17, per celebrare il prezioso riconoscimento, è in programma una cerimonia ufficiale nell'aula Polifunzionale di piazzetta Vitale con la presenza del sindaco Francesco Paolo Migliazzo, del vicesindaco Maria Barreca e del parroco don Giuseppe Amato. Previsti gli interventi della professoressa Nellina Ardizzone, presidente Club per l'Unesco di Acireale e Giovanni Lutri, vicepresidente Club per l'Unesco di Acireale. Domenica 24 aprile alle 10, invece, ci sarà l'affissione della targa celebrativa sul muro esterno della bottega "La Capra Canta". "Sono felice di questo riconoscimento - dice Fabrizio Fazio -, grazie a tutti coloro che in questi anni mi hanno aiutato a contribuire al raggiungimento di questo importante risultato personale che risalta le bellezze di Gangi". "Ammirare i tamburi di Fabrizio, ascoltare il suono che crea è non solo un patrimonio immateriale da tutelare ma è anche un ottimo motivo per venirci a trovare, per scoprire le meraviglie che Gangi custodisce come uno scrigno", conclude il sindaco Francesco Migliazzo. (ANSA).