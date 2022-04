Zes: Sicilia, 1,5 mld da Intesa per supporto economia Sud

(ANSA) - PALERMO, 21 APR - "Un miliardo e mezzo e un desk di consulenza specialistica del gruppo Intesa Sanpaolo per dare supporto all'economia meridionale anche attraverso l'attività di sviluppo delle Zes (zone economiche speciali)". Lo dice Giuseppe Nargi, direttore regionale Campania, Calabria e Sicilia di Intesa Sanpaolo, che sta partecipando a Palermo, nella sede di Confindustria Sicilia, in via Volta, alla settima tappa del roadshow degli incontri territoriali di presentazione del nuovo Accordo tra Confindustria e Intesa Sanpaolo per la crescita delle imprese.

"Negli ultimi due anni, le imprese hanno perso tanto ma sono pronte a ripartire - dice Gregory Bongiorno, presidente di Sicindustria - C'è tanta voglia di ripartenza, e per poterlo fare servono capitali e finanziamenti. Alla Sicilia, Intesa Sanpaolo ha destinato quattro miliardi di euro, a livello nazionale 150 miliardi, quasi un piccolo Pnrr, che finanzieranno filiere, innovazione tecnologica, sostenibilità, che sono le direttrici del Pnrr e l'idea di sviluppo. Chi oggi si farà trovare pronto, investendo, potrà essere pronto a questa nuova sfida, soprattutto sul versante della sostenibilità ambientale".

(ANSA).