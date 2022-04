Pfizer: Orlando, auspico soluzioni per il sito di Catania

(ANSA) - ROMA, 21 APR - Sulla vertenza Pfizer di Catania "auspico che l'incontro conclusivo del 26 aprile" in programma presso la Regione, "con l'impegno di tutte le parti, possa individuare le soluzioni più opportune per salvaguardare e rilanciare il sito produttivo e tutelare i lavoratori coinvolti". Lo ha affermato il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, al question time al Senato assicurando che, nel caso in cui quell'incontro "non avesse esito positivo, la massima disponibilità del ministero del Lavoro, in raccordo con il ministero dello Sviluppo economico, a favorire l'apertura di un tavolo nazionale per individuare le soluzioni più adeguate della vertenza, anche alla luce dei misure poste in essere dal Governo con la legge di Bilancio, che hanno implementato gli strumenti per la gestione delle crisi aziendali, per il sostegno economico, la riqualificazione e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti".

Orlando ha ribadito di condividere "le preoccupazioni inerenti all'esito di questa vertenza. La decisione dell'azienda impatta su un contesto socio-economico già fortemente critico, collocato in un'area, il Mezzogiorno, caratterizzata da endemiche fragilità". (ANSA).