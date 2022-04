Sicilia: opposizioni a Draghi, rimuovere Musumeci e Ars

(ANSA) - PALERMO, 21 APR - Il Pd, il M5s e Claudio Fava, gruppi di opposizione all'Assemblea siciliana, hanno scritto al presidente del Consiglio Mario Draghi per chiedere "di valutare l'avvio del procedimento di rimozione del presidente della Regione e di scioglimento dell'Ars e per atti contrari alla Costituzione ai sensi dell'art. 126" della Carta. La Regione siciliana è in esercizio provvisorio fino al 30 aprile. "Alla data odierna la giunta guidata da Musumeci ha trasmesso all'Ars il ddl di bilancio per l'esercizio 2022/2024 privo di un presupposto essenziale: ovvero il parere preventivo obbligatorio del Collegio dei revisori dei conti". (ANSA).