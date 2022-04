Ex Almaviva: futuro 543 operatori passa da tavolo ministero

(ANSA) - PALERMO, 20 APR - La vertenza Covisian ed ex Almaviva fa tappa a Roma e l'obiettivo è salvare 543 posti di lavoro. C'è infatti grande attesa per l'incontro di oggi a mezzogiorno al ministero del Lavoro tra i rappresentanti del governo, i sindacati, i vertici di Almaviva, Ita Airways e Covisian, il call center che ha deciso di interrompere l'accordo dello scorso 21 ottobre con Ita, annunciando che il 30 aprile licenzierà 221 operatori occupati nella gestione del servizio clienti della compagnia aerea.

Il tempo stringe e le parti proveranno a trovare una soluzione per garantire l'occupazione. I sindacati si aspettano un intervento deciso dal governo. Al tavolo romano parteciperanno anche il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, arrivato ieri sera nella Capitale, e l'assessore al Lavoro del Comune di Palermo, Giovanna Marano.

Ma le nubi nere si stanno addensano anche sui 322 lavoratori ex Almaviva, oggi in cassa integrazione a zero ore, che in questo tira e molla sull'accordo Ita/Covisian restano appesi alla speranza della ricollocazione entro il 2023, anche se tutto appare ancora in alto mare. Ieri sera in tanti sono scesi in strada per partecipare alla fiaccolata di protesta che si è mossa lungo il centro storico di Palermo. (ANSA).