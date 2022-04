Covisian: Musumeci, basta tattiche, subito tavolo risolutivo

(ANSA) - PALERMO, 20 APR - "L'assenza di Ita Airways al tavolo convocato oggi dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è tanto offensiva quanto intollerabile. E non basta che il ministro del Lavoro Orlando affidi il suo disappunto alle agenzie. Bisogna intervenire, con estrema urgenza, per tutelare i 534 lavoratori ex Almaviva e le loro famiglie". Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

"La Regione, sin dall'inizio di questa grottesca vicenda - aggiunge il governatore - è stata al loro fianco e continuerà a farlo, con in testa il sottoscritto e l'assessore al Lavoro, Antonio Scavone. Ma basta con le chiacchiere e le tattiche! Ita ha goduto di tutto il favore e la comprensione (per non dire altro) del Governo italiano. La Regione, assieme ai lavoratori, chiede una immediata nuova convocazione del tavolo, attorno al quale dovrà essere, una volta per tutte, risolto il caso di queste donne e uomini che - osserva Musumeci - per lunghissimo tempo hanno lavorato nei call center e che d'un tratto sono stati precipitati nella disperazione dopo il ritiro della commessa a Covisian da parte della compagnia Ita Airways".

