Comunali: 'Progetto Palermo' lista candidato sindaco Miceli

(ANSA) - PALERMO, 20 APR - Si chiama 'Progetto Palermo" la lista del candidato sindaco del centrosinistra Franco Miceli, presentata in piazza Politeama. "Al centro del progetto ci sono le persone con le loro esigenze" ha detto Miceli.

"Abbiamo cominciato a definire il programma che sarà presentato in una due giorni - ha aggiunto - Abbiamo la necessità di aprire una nuova fase per la città affrontando le criticità e le emergenze. Utilizzeremo le categorie fondamentali della progettazione. Il tema è fare diventare Palermo attrattiva in primo luogo per i propri cittadini, introducendo elementi di profonda innovazione come il metodo della partecipazione. Saremo tutti insieme gli architetti che progetteranno la città, i nostri committenti sono i cittadini". Miceli ha ribadito che nel suo progetto c'è la valorizzazione delle circoscrizioni, "che sono delle piccole città e per noi il decentramento sarà prioritario". "Cambieremo sostanzialmente il modo di governare la città - ha affermato - Più saremo vicini ai cittadini più ci sarà capacità di controllo". Miceli ha presentato il pannello col simbolo della lista 'Progetto Palermo adagiandolo su un cavalletto di legno. "È quello che uso per dipingere, la mia passione" ha spiegato il candidato sindaco del centrosinistra.

(ANSA).