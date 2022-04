Comunali Palermo: Cascio, intesa con Fdi dipende da Meloni

(ANSA) - PALERMO, 20 APR - "La partita ormai si gioca sui tavoli romani ed è tutta politica, con Carolina Varchi abbiamo parlato, ma ovviamente, ed è giusto così, tutto dipenderà dalle libere scelte di Giorgia Meloni". Lo dice all'ANSA Francesco Cascio, candidato sindaco di Palermo di Forza Italia che correrà per Palazzo delle Aquile in ticket con Alberto Samonà, attuale assessore regionale ai beni culturali della Lega-Prima l'Italia.

Fratelli d'Italia ancora fino ad oggi mantiene in pista la candidatura di Carolina Varchi, deputato nazionale. Sabato dovrebbe anche essere la giornata della presentazione ufficiale della candidatura di Cascio alla città, probabilmente nel comitato elettorale di via Giorgio Castriota, dove è stato stabilito il quartier generale. Domani la notizia dovrebbe essere ufficializzata. (ANSA).