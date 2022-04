Editoria: la Via dei librai cerca una proiezione nazionale

(ANSA) - PALERMO, 19 APR - La Via dei librai, la rassegna dell'editoria che da sette anni si tiene a Palermo nel quartiere storico del Cassaro, può diventare un format nazionale. L'idea di una esportazione della formula della manifestazione è stata al centro della presentazione dell'edizione del 2022 che si terrà dal 22 al 25 aprile. Ne ha parlato il sindaco Leoluca Orlando per il quale la Via dei librai "non deve essere soltanto una tessera del mosaico di Palermo".

La sfida di una proiezione nazionale non mette in secondo piano l'identità culturale e l'integrazione territoriale della rassegna che quest'anno è incentrata sul tema "interconnessioni e snodi". Alla presentazione del programma hanno partecipato Giulio Pirrotta del comitato scientifico della manifestazione, Patrizia di Dio presidente della Confcommercio di Palermo, Giovanna Analdi presidente dell'associazione Cassaro Alto che con il comitato della Via dei Librai organizza l'iniziativa.

Oltre 90 gli appuntamenti a cominciare da venerdì mattina con un programma al quale Giovanna Analdi ha riconosciuto la forza di una rinascita. Dopo due anni si torna in presenza in una strada in cui i librai hanno mantenuto con grandi sforzi aperte le loro botteghe. Proprio il commercio è lo snodo principale del rapporto con la città e i cittadini, una "interconnessione di umanità insostituibile".

Oltre che nelle tre isole letterarie (piano della Cattedrale, vicolo del Giusino e piazza Bologni) si terranno incontri anche alla Biblioteca centrale della Regione che apre le porte e organizza tre visite guidate al rifugio antiaereo della Seconda guerra mondiale.

Tra le novità in programma c'è il ritorno degli incontri sul palco sotto la Torre dell'Orologio della Cattedrale. Oltre una quarantina i partecipanti tra editori, associazioni e enti che con i loro stand riempiranno il Cassaro tra i Quattro Canti e Porta Nuova. (ANSA).