Comunali Palermo: Samonà, onorato per fiducia Lega su di me

(ANSA) - PALERMO, 19 APR - "Sono onorato di essere stato indicato dal segretario regionale della Lega Nino Minardo come futuro Vicesindaco di Palermo in rappresentanza di "Prima l'Italia". Auspico che sul nome del candidato Sindaco Francesco Cascio possa convergere nelle prossime ore tutto il centrodestra, per vincere insieme le Amministrative e dare finalmente alla città un governo che sia degno di questo nome".

Lo afferma in una nota l'assessore regionale ai Beni Culturali Alberto Samonà indicato dalla Lega come vice sindaco alle Comunali di Palermo in ticket con il candidato a sindaco di Fi Francesco Cascio. "Palermo - aggiunge - merita di essere amministrata, non attraverso slogan privi di senso, ma con una visione di lungo periodo che la faccia finalmente uscire dalla condizione asfittica degli ultimi anni".

"Sogno una città normale - prosegue Samonà - in cui vi siano decoro, servizi per i cittadini, adeguate politiche culturali e dalla quale i nostri giovani non siano costretti ad andare via. In caso di vittoria del centrodestra, metterò a disposizione della mia Città l'entusiasmo, la dedizione di cui Palermo necessita e l'esperienza che ho maturato, in quasi due anni, da assessore dei Beni culturali e dell'Identità siciliana nel Governo Musumeci". (ANSA).