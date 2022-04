Pasqua: associazione dona 719 uova a bimbi poveri a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 17 APR - Dal 2016 raccolgono uova di Pasqua per donare un sorriso e un piccolo momento di felicità ai bambini meno fortunati di varie realtà di Palermo partendo dall'istituto "Boccone del Povero" di piazzetta San Marco, nel quartiere del Capo. Quest'anno i volontari dell'Associazione Civilia hanno riproposto l'iniziativa di beneficenza "Dona un uovo per un sorriso" e ne hanno consegnate 719. "Questa raccolta - dice Lorenzo Catalano, uno dei promotori - nasce proprio dalla reazione al diniego di contributo da parte di importanti case produtttici e della grande distribuzione ai quali avevamo rivolto la richiesta di suor Marie Jeanne, la direttrice del centro di piazzetta San Marco che desiderava organizzare una festa per i bambini del quartiere e donare loro uova di cioccolato. Allora, abbiamo lanciato la campagna di raccolta tra amici utilizzando i social ed è stato un grande successo, con centinaia e centinaia di uova raccolte e donate in quell'occasione ai bambini più poveri". Da allora è diventato un appuntamento annuale atteso da tutti, sia da parte dei bambini che soprattutto da parte di tanti palermitani, che sempre più numerosi partecipano alla raccolta. "Siamo in controtendenza rispetto ad altre associazioni - aggiunge Catalano - non vendiamo uova per raccogliere fondi ma raccogliamo direttamente le uova che tanti amici acquistano liberamente per donare".

Quest'anno le uova sono arrivate ai bambini al Boccone del Povero, all'associazione "Amici di Cristina", ai piccoli pazienti dell'ospedale dei bambini "Di Cristina" di Palermo e del reparto di Pediatria dell'ospedale Villa Sofia, alla piccola biblioteca delle Ballate, al Boccone Del Povero per i bambini delle famiglie assistite in via Pindemonte, ai bambini sostenuti dall'associazione "La carezza di Vicky e Giorgia" sempre in ospedale, ai bambini delle famiglie assistite dalle associazioni " I leoni di Pietratagliata, Associazione Futura, Associazione Pro Infanzia Margherita Visconti di Bagheria, ai bambini della "Casa di tutte le genti" alla Zisa, ai bambini dell'Associazione La Goccia Onlus. Appuntamento con "Dona un uovo per un sorriso" alla pasqua dell'anno prossimo. (ANSA).