Incendiata palestra dopolavoro ferroviario a Castelvetrano

(ANSA) - CASTELVETRANO, 15 APR - Un incendio, sulle cause dolose sono in corso accertamenti, ha danneggiato la palestra del dopolavoro ferroviario di Castelvetrano. Le fiamme si sono sviluppate in alcuni locali al primo piano della struttura sportiva abbandonata da anni, ora diventati ritrovo di persone senzatetto. Il fuoco ha bruciato materassi e altre suppellettili presenti all'interno dei locali. Per spegnere l'incendio i vigili del fuoco del locale distaccamento hanno dovuto forzare il portone d'ingresso. (ANSA).