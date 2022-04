Amianto: 10 milioni per la bonifica delle abitazioni private

(ANSA) - PALERMO, 15 APR - Dieci milioni di euro per finanziare la rimozione e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto nelle abitazioni civili. Il governo regionale guidato da Nello Musumeci ha dato il via libera definitivo all'utilizzo dei fondi Poc 2014-2020, recentemente riprogrammati, per incentivare i privati a bonificare le unità immobiliari in cui è presente il pericoloso materiale.

"Con questo provvedimento - sottolinea Musumeci - diamo finalmente attuazione ad una legge regionale mai applicata nel passato e forniamo un aiuto concreto ai siciliani che vogliono liberare i luoghi in cui vivono da un pericolo serio e costante.

Diamo loro una mano a sostenere costi significativi e garantiamo uno smaltimento in linea con le normative e nel rispetto dell'ambiente. Più sicurezza, dunque, e meno discariche abusive" "Per l'accesso e l'erogazione dei contributi, l'Amministrazione regionale - spiega l'assessore Daniela Baglieri - attraverso il nostro dipartimento, pubblicherà uno specifico Avviso che definisce i criteri e le procedure per usufruire dei benefici.

Sono certa che i siciliani sapranno cogliere questa straordinaria opportunità". (ANSA).