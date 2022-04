Pnrr:isole minori siciliane puntano su transizione ecologica

(ANSA) - LIPARI, 14 APR - "La prima borsa del turismo (Bit) di Milano, utile, dopo lo stop dovuto alla pandemia, è stata l'occasione utile per ripartire con l'azione di promozione istituzionale; ascoltare il mercato ma anche per riproporre il brand delle piccole isole siciliane: un mix eterogeneo e vincente il cui appeal era già stato testato con successo sui mercati tedesco ed inglese nel 2019". Lo dice Christian Del Bono, presidente della federalberghi delle isole di Sicilia.

"Gli incontri con gli operatori - spiega - sono stati focalizzati sul tema della sostenibilità e quindi della transizione ecologica; di come il raggiungimento degli obiettivi di Agenda 20-30 e quelli di turismo sostenibile dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, rappresentino non solo un obbligo etico e morale ma anche una grande opportunità di sviluppo per le isole minori. Grazie alla collaborazione con le pubbliche amministrazioni locali, è stato possibile fornire uno spaccato dei progetti che saranno presentati a valere sul Programma Isole Verdi, finanziato attraverso il Pnrr, i cui termini di presentazione delle schede scadono il 22 aprile".

"Si tratta di progetti di grande rilevanza strategica - spiega - che comporteranno una svolta significativa in termini di efficientamento energetico e idrico; mobilità sostenibile; gestione del ciclo rifiuti; economia circolare e produzione di energia rinnovabile. Gli interventi previsti spaziano dai dissalatori agli impianti ad energia rinnovabile (fotovoltaico, moto ondoso, biomasse, pale offshore), dall'acquisto e agli incentivi per i mezzi elettrici e ibridi alla realizzazione delle compostiere di comunità, alle aree di trasferenza e agli scarrabili compattanti. A tali fondi riservati alle isole (ben 153 mila euro per quelle siciliane) vanno aggiunti quelli previsti sul Pnrr per tutti i comuni italiani e quelli destinati alle imprese del comparto turistico". (ANSA).