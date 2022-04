Arte: da Taormina a Modica mostra di 12 artisti contemporanei

(ANSA) - TAORMINA, 14 APR - Approda a Modica (Ragusa) la mostra 'Le Cento Sicilie. Il più ibrido dei continenti', concepita come omaggio al pensiero dello scrittore comisano Gesualdo Bufalino, prodotta dal Parco Archeologico Naxos Taormina ed allestita l'estate scorsa a Palazzo Ciampoli. La mostra, grazie a un accordo fra la direttrice del Parco Gabriella Tigano e il sovrintendente della Fondazione Teatro Garibaldi Tonino Cannata, sarà ospitata dal 22 aprile al 26 giugno prossimi nell'ex Convento del Carmine. L'inaugurazione è in programmagiovedì 21 aprile alle 18 nell'Auditorium Pietro Floridia) alla presenza, tra gli altrii, dell'assessore regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana Alberto Samonà e dello storico dell'Arte Paolo Nifosì.

In mostra è una raccolta di opere di dodici artisti contemporanei - e fra loro quattro autori iblei - di diversa anagrafe, formazione e poetica per quello che è stato definito "uno sguardo plurale, trasversale e intergenerazionale su una porzione del panorama contemporaneo dell'arte in Sicilia".

Nata da un'idea di Giuseppe Vella e Diego Cavallaro, che ne firma il progetto espositivo e l'allestimento anche per la sede di Modica, la mostra propone ai visitatori un'esperienza innovativa di conoscenza e immersione nella dimensione dell'arte contemporanea in Sicilia con la guida degli stessi autori.

"Quello di Modica - sottolinea Samonà - può considerarsi un naturale approdo per una mostra che declina la bellezza della Sicilia attraverso gli occhi di artisti contemporanei siciliani.

Quattro dei dodici autori in mostra provengono dalla provincia di Ragusa, un'area che ha saputo mantenere inalterato il suo paesaggio offrendo interpretazioni originali e linguaggi sperimentali alla narrazione artistica della nostra Terra".

