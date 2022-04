Porti: Protocolli legalità tra Autorità Palermo e Prefettura

(ANSA) - PALERMO, 13 APR - Tre protocolli di legalità per blindare le opere del Porto di Palermo. A firmarli sono stati il prefetto di Palermo Giuseppe Forlani e il presidente dell'Autorità di sistema portuale della Sicilia occidentale (Adsp), Pasqualino Monti, nella qualità di commissario straordinario per l'intervento di rilancio della cantieristica navale nel porto di Palermo e la realizzazione del sistema di interfaccia porto - città. I protocolli riguardano la prevenzione e il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché la verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro, relativi alla realizzazione di tre opere dal valore complessivo di 155,5 milioni: 39 milioni a valere sui fondi Fsc (intervento incluso nel piano operativo del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020), completamento per la messa in sicurezza del bacino di carenaggio 150mila tonnellate - primo lotto funzionale; 81 milioni a valere sul Fondo infrastrutture 2020 (fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese), completamento bacino di carenaggio 150mila tonnellate - secondo lotto funzionale e circa 35,5 milioni a valere sul fondo Pac di Pon Infrastrutture e Reti 2014-2020, lavori di sistemazione e riqualificazione delle aree di interfaccia del Porto di Palermo con la città.

Nell'incontro in prefettura hanno partecipato anche i rappresentati provinciali delle forze di polizia. I protocolli sono stati sottoscritti anche dall'ispettorato territoriale del lavoro e dai sindacati degli edili, componenti del tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera, che sarà coordinato dalla prefettura.

Il prefetto Forlani ha sottolineato che "i protocolli rafforzano l'azione di contrasto preventivo ai tentativi di indebita interferenza e di infiltrazione mafiosa, anche a garanzia delle stesse imprese e della loro sana operatività". (ANSA).