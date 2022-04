Mostre: foto della Magnum raccontano "I Misteri di Trapani"

(ANSA) - PALERMO, 13 APR - Dal 15 aprile al 31 maggio nello spazio artistico di Ricami Art Boutique in corso Vittorio Emanuele, 127 a Trapani saranno esposte le fotografie di Ferdinando Scianna, Bruno Barbey, Cristina Garcia Rodero e Leonard Freed. Si tratta di quattordici scatti dei fotografi dell'agenzia Magnum sulla processione dei Misteri in città dagli anni 50 fino alle edizioni più recenti. La mostra "I Misteri di Trapani - La passione vista con gli occhi dei grandi fotografi della Magnum Photos" è organizzata da 122 Ricami Art Boutique in collaborazione con la Magnum Photos e aziende del territorio, con il patrocinio dell'Instituto Cervantes di Palermo. Sarà ospite la spagnola Cristina Garcìa Rodero, fotografa della Magnum, che terrà una conferenza dal titolo "la fotografia e i riti religiosi nel mondo".

"La fotografa Rodero è una delle artiste più importanti della scena spagnola e internazionale, e ho avuto la grande fortuna di invitarla a Palermo presso la nostra sede dell'Instituto Cervantes, nel cuore del quartiere Vucciria, in occasione di una magnifica mostra dal titolo "A bocca aperta", la prima retrospettiva tematica dell'artista", ha dichiarato Beatriz Hernanz Angulo, direttrice dell'Instituto Cervantes di Palermo. (ANSA).