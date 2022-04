Mostre: Retablo di Andrea Cusumano a Villa Zito a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 12 APR - Dopo la sua esperienza da assessore alla Cultura in una straordinaria fase di rilancio della città - Palermo nel 2018 era stata nominata Capitale italiana della Cultura e ha ospitato la Biennale Manifesta - Andrea Cusumano è tornato in studio e sul palco. La mostra "Retablo" condensa una ricerca lunga vent'anni, su supporti e temi differenti, condensati, appunto, in retablo, e oltre. Per Andrea Cusumano si tratta di un ritorno sociale, nella sua città: artista, drammaturgo, attore, dopo la parentesi da assessore alla Cultura di Palermo, è tornato in studio e sul palco. "Retablo" è, già nel titolo, la chiave per comprendere, e scarificare legandole in un percorso unitario, opere, elementi di studio e di scena che insieme sono la narrazione di una ricerca lunga vent'anni. La retrospettiva, curata da Agata Polizzi, anticipa l'apertura e fa parte del programma della Settimana delle Culture: sarà ospitata dal 29 aprile al 26 giugno a Villa Zito (venrissage il 28 aprile) Organizzata da Associazione Settimana delle Culture, con il sostegno di Fondazione Sicilia e il supporto di Elenk'Art.

Cavallucci. (ANSA).