Bit: Contessa Entellina presenta progetto 'Trazzere e Gusto'

(ANSA) - PALERMO, 12 APR - Contessa Entellina, San Vito Lo Capo, Partanna e Federalberghi Trapani protagonisti all'interno del progetto "The Best of western Sicily" per l'ultimo giorno della Bit, la Borsa Internazionale del Turismo che chiude oggi a Fiera Milano city. Tredici partner insieme (i Comuni di Marsala, Partanna, Castellammare del Golfo, San Vito Lo Capo, Erice, Pantelleria, Salemi, Alcamo, Castelvetrano, Contessa Entellina, Favignana-Isole Egadi, Liberty Lines e Federalberghi Trapani) hanno promosso in fiera il meglio della Sicilia Occidentale all'interno di un'unica area espositiva realizzata e progettata dall'agenzia Feedback di Palermo in collaborazione con Telesud Trapani. "Trazzere e gusto" è il progetto turistico promosso dal Comune di Contessa Entellina: antiche trazzere usate per la transumanza sono diventati percorsi alla scoperta del territorio che hanno messo in rete i giovani imprenditori locali: dal caseificio all'azienda vitivinicola, dall'oleificio all'arte dell'iconografia. "Il nostro piccolo borgo, che conta 1.500 abitanti ma che insiste in un territorio di 136 km quadrati - ha detto Leonardo Spera, sindaco di Contessa Entellina- è immerso nella Valle del Belice e vanta un'identità molto forte grazie alla tradizione greco-bizantina che ne caratterizza lingua, storia e cultura. Oggi, grazie al progetto Trazzere e gusto, siamo riusciti a trasformare una vocazione agricola in via di sviluppo economico".

L'assessore al turismo di San Vito Lo Capo, Nino Ciulla, ha invece presentato il progetto "San Vito Virtual" realizzato in collaborazione con l'architetto e fotografo Francesco Ferla, che offre la possibilità di "viaggiare" virtualmente attraverso le bellezze del territorio grazie ad una tecnologia innovativa basata sui droni che consente una visione a 360 gradi.

A Partanna, di cui era cittadino onorario il professore Sebastiano Tusa, avrà sede la Fondazione 'Sebastiano Tusa', nell'area archeologica di contrada Stretto. Ad annunciarlo il sindaco di Partanna Nicolò Catania, insieme a Valeria Li Vigni, presidente della Fondazione. (ANSA).