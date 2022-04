Beni culturali: Samonà, fondi per restauro palazzina cinese

(ANSA) - PALERMO, 12 APR - Due finanziamenti da un milione di euro ciascuno sono stati destinati dall'assessorato regionale dei Beni culturali, guidato da Alberto Samoná, al finanziamento di due progetti di restauro e riqualificazione di uno dei più suggestivi e originali complessi monumentali della Sicilia: la Reale Casina Cinese di Palermo, nota a tutti come Palazzina Cinese. I progetti hanno come obiettivo un lavoro di risistemazione dell'edificio e dell'area circostante.

La progettazione, condotta con metodi di modellazione Bim (Building Information Modeling), sarà realizzata dal personale tecnico della Soprintendenza guidata da Selima Giorgia Giuliano.

"Si tratta di due interventi particolarmente significativi - sottolinea Samoná - che restituiscono decoro e prestigio museale a uno dei luoghi-simbolo di Palermo, ingiustamente tenuto ai margini della proposta turistico-culturale della città. La Palazzina cinese e il giardino circostante rappresentano, infatti, un unicum su cui puntare per valorizzare anche l'attiguo museo etnoantropologico "Pitrè", luogo fortemente rappresentativo dell'identità culturale della Sicilia".

Dei due progetti finanziati, uno riguarda il restauro della Casina Cinese e prevede il recupero delle decorazioni pittoriche dei prospetti, la sistemazione degli infissi, sia esterni che interni, alcuni dei quali presentano raffinati meccanismi di apertura, il recupero della "Sala dei venti", che attualmente è esclusa dal percorso di visita, il restauro della cancellata esterna, caratterizzata dalla presenza di numerosi campanelli metallici, da cui deriva la storica denominazione "Villa delle campanelle"; a questo va aggiunto il restauro degli apparati decorativi interni (tessili e pittorici) e di alcuni elementi di arredo, nonché l'eliminazione delle infiltrazioni d'acqua meteorica dalle terrazze. (ANSA).