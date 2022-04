Scuola: Giornata internazionale del mare al Nautico Palermo

(ANSA) - PALERMO, 11 APR - Una giornata internazionale dedicata al mare e Palermo, città 'tutto porto', declinata con un incontro tra l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia e gli studenti dell'Istituto Nautico Giorni Trabia. Ai ragazzi sono stati raccontati, attraverso dei video sulla salvaguardia del mare e sulla formazione di chi il mare lo ama e ne fa una ragione di vita, come i marinai, quanto sia fondamentale questa risorsa, soprattutto in una regione come la Sicilia e in una nazione come l'Italia. In particolare, l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia darà agli studenti, l'opportunità durante il corso della loro carriera scolastica, di brevi imbarchi sulle due navi simbolo della nostra Marina, la Amerigo Vespucci e la Palinuro. Una storica collaborazione che invita i giovani ad intraprendere una carriera ed un lavoro che possa aprire loro nuovi orizzonti, invitarli al viaggio e alla salvaguardia di un bene comune come il mare. I ragazzi hanno risposto con entusiasmo all'iniziativa, che cercherà una riproposizione anche in altre scuole. (ANSA).