Comunali Palermo: Miceli, non mi occupo di formule politiche

(ANSA) - PALERMO, 10 APR - "Non mi occupo di formule politiche, quello che sto facendo non riguarda sperimentazioni di alleanze che possono servire a livello nazionale.

Probabilmente lo saranno anche, ma non è questo il compito principale. Ho accettato questo incarico perché ritengo che Palermo abbia bisogno di un impegno globale da parte di tutti i cittadini, me compresso, in quanto rappresentante di una parte della società civile palermitana. Non mi occuperò di formule politiche". Lo ha detto Franco Miceli, candidato dell'area progressista - Pd, M5s e movimenti civici - a sindaco di Palermo, nel pomeriggio, a Villa Filippina, rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto se l'alleanza giallorossa a Palermo può avere valenza in chiave nazionale. (ANSA).