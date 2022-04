Comunali Palermo: Miceli, migliori energie per futuro città

(ANSA) - PALERMO, 10 APR - "Il messaggio è di mettere in campo le migliori energie della città è per guardare al futuro di Palermo e dell'intera area metropolitana". Lo ha detto Franco Miceli, candidato dell'area progressitsa (Pd, M5s e movimenti civici) a sindaco di Palermo, nel pomeriggio, alla presentazione pubblica della sua candidatura a Villa Filippina. "Non vado alla ricerca di carriere politiche - ha sottolineato parlando davanti a oltre un migliaio di persone - posso assicurare che il mio impegno sarà per 5 anni per Palermo e i miei più stretti collaboratori saranno i presidenti delle circoscrizioni e le circoscrizioni, bisogna guardare al territorio". (ANSA).