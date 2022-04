Rally storico Costa Smeralda, successo di Mannino-Giannone

(ANSA) - PORTO CERVO, 09 APR - I palermitani Natale Mannino e Giacomo Giannone si aggiudicano il quinto Rally storico internazionale Costa Smeralda, secondo round del Campionato italiano Rally Auto Storiche, alla guida della Porsche 911 RSR, primi tra le vetture del terzo Raggruppamento.

Una prima volta per il duo siciliano della Ro Racing sulle strade della Gallura, che dopo aver preso il comando già nella tappa di ieri, ha concluso la gara con il tempo complessivo di 1:02'41.9. La svolta definitiva della gara smeraldina per Mannino-Giannone, si è presentata nel corso della sesta prova, quando i loro principali avversari Angelo Lombardo e Rosario Merendino sulla Porsche Carrera hanno riscontrato problemi al motore che li hanno costretti al ritiro.

Bravi e veloci anche gli altri protagonisti della gara organizzata dall'AC Sassari, in primis un agguerrito Matteo Luise. Grande tappa 2 per il pilota di Adria con Melissa Ferro, sulla Fiat Ritmo 130 Abarth del Team Bassano che è partito forte nella seconda giornata sugli asfalti sardi mettendo a segno un bis di scratch sulla "Lo Sfossato" e guadagnando il secondo posto a + 14''7 dai primi e, la vetta tra gli avversari del quarto Raggruppamento.

A completare il podio del Costa Smeralda sono stati Dino Tolfo e Luigi Cazzaro sulla Lancia Stratos, dietro di 22''7. Una bella corsa per l'equipaggio della Key Sport, che penalizzati da un ritardo al CO nella prima tappa, è ripartito questa mattina con un buon passo, centrando lo scratch proprio sull'ultima prova del rally e in testa al secondo Raggruppamento.

Ai piedi del podio, di grande spessore la prestazione di Sergio Farris insieme a Giuseppe Pirisinu alla guida di una Porsche 911 SC Gruppo B. Il driver algherese è stato autore di ottimi tempi in entrambe le giornate, ha spinto al massimo dimostrandosi il migliore tra gli equipaggi locali. (ANSA).