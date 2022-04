Figc revoca affiliazione Catania, tesserati svincolati

(ANSA) - CATANIA, 09 APR - Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha revocato "l'affiliazione alla fallita società Calcio Catania Spa, con svincolo del parco tesserati". E' quanto si legge sul sito della Federazione.

"Il presidente Federale - si legge nel comunicato - preso atto della dichiarazione di fallimento della società Calcio Catania Spa pronunciata dal Tribunale Civile di Catania - Sezione Fallimentare in data 22 dicembre 2021, con concessione dell'esercizio provvisorio successivamente prorogato sino al 19 aprile 2022 e della cessazione dell'esercizio provvisorio della società Calcio Catania Spa, disposta dal medesimo Tribunale in data 9 aprile 2022 e comunicata dai Curatori in pari data, ha deliberato di revocare l'affiliazione alla fallita società Calcio Catania Spa, con svincolo del parco tesserati". (ANSA).