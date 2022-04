Comunali Palermo: Emma Bonino a sostegno di Ferrandelli

(ANSA) - PALERMO, 09 APR - "Palermo deve diventare la porta d'Europa nel Mediterraneo. Per questo, a sostegno di Fabrizio Ferrandelli, metto a disposizione la mia storia e il mio impegno affinché le risorse europee del Pnrr portino lavoro e sviluppo al capoluogo siciliano. Devono essere opportunità, non l'ennesima delusione". Lo ha detto Emma Bonino, intervenendo in videocollegamento alla kermesse "Rompiamo il sistema", promossa da Più Europa a sostegno della candidatura di Ferrandelli a sindaco di Palermo, che si è svolta oggi al Multisala Politeama.

Tra gli ospiti presenti, il senatore Giorgio Trizzino ex M5s.

"Siamo gli unici con la schiena dritta e le mani libere.

"Abbiamo detto, e lo ribadisco con forza oggi - ha detto Ferrandelli - no agli inciuci e agli accordi sottobanco poco chiari. Noi siamo in campo con concretezza, chiarezza e competenza. Si sta creando un movimento popolare forte, fatto soprattutto di giovani, che vogliono rompere il sistema che ha bloccato il futuro. Possiamo tornare liberi: siamo gli unici senza potentati politici alle spalle". A chi gli ha domandato cosa ne pensasse del candidato di una parte della sinistra, Pd e 5 Stelle, Ferrandelli ha risposto: "il centrosinistra doveva avere il coraggio di ammettere che la stagione di Orlando non è andata bene. Non solo non l'ha fatto, ma ha scelto un candidato, che noi rispettiamo, ma che non ha entusiasmato la coalizione e che, addirittura, è andato tre ore da Orlando a prendere diktat e lezioni su cosa dire. Tra le divisioni del centrodestra e l'inconsistenza programmatica del centrosinistra, siamo noi la scelta giusta". (ANSA).