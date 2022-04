Ue: Omarjee, manca politica europea riconoscimento insularità

(ANSA) - CATANIA, 08 APR - "Abbiamo incontrato molte difficoltà e ci sono dei blocchi fortissimi nella Commissione europea per avere una vera politica Ue che permetta di avere un riconoscimento delle specificità dell'insularità. Dobbiamo moltiplicare le iniziative politiche insieme ai governi italiano, greco, spagnolo e croato". Lo ha affermato il presidente della Commissione per lo sviluppo regionale del Parlamento Europeo, l'eurodeputato francese Younous Omarjee, prendendo parte insieme con il vicepresidente ed assessore all'Economia della Regione Siciliana, Gaetano Armao, ad un seminario nella sede di Roma della Regione Siciliana su 'La condizione di insularità tra Europa ed Italia'. "Penso - ha aggiunto Omarjee - che abbiamo un appoggio estremamente forte da parte del presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola.

Vogliamo che Parlamento europeo metta sul tavolo delle proposte.

Proveremo a convincere il Consiglio europeo con l'appoggio degli Stati membri".

"L'Italia dopo la Brexit - ha detto Armao - è lo Stato europeo con il più alto numero di cittadini insulari, oltre 6,5 milioni di abitanti. Seppure nel 2001 ha cancellato il riferimento costituzionale alla condizione insulare, oggi inverte la rotta. Così ci troviamo di fronte ad una proposta di riforma della Costituzione approvata in prima lettura all'unanimità dai due rami del Parlamento e che dovrebbe entrare in vigore entro l'estate. La proposta di risoluzione all'esame del Parlamento europeo - ha sottolineato il vicepresidente della Regione Siciliana - ha l'obiettivo di rimettere la questione insulare al centro dell'agenda politica europea sulla coesione e di imporre una nuova parametrazione degli interventi comunitari in materia di fisco, trasporti, ambiente, energia, salute, istruzione e formazione, turismo, immigrazione, sport, rifiuti ma soprattutto in campo digitale". (ANSA).