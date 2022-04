Turismo: alla Bit di Milano si presenta Costa del Mito

(ANSA) - PALERMO, 08 APR - In occasione della Bit 2022, la Borsa internazionale del Turismo in programma a FieraMilanoCity dal 10 al 12 aprile, la Dmo-Distretto Valle dei Templi con la Regione Siciliana presenterà la Costa del Mito, da Selinunte a Gela un viaggio per chi ama archeologia e natura, storia e paesaggio. Nel Padiglione 3, stand A07-F06 ci saranno diversi momenti di presentazione con la presenza di tanti ospiti. Lunedì 11 aprile, alle ore 16, è previsto un talk alla presenza della stampa del settore, moderato da Viviana Rizzuto, presidente della Cooperativa di Comunità Identità e Bellezza - Museo Diffuso dei 5 Sensi di Sciacca. Tra i numerosi ospiti, che illustreranno le eccellenze del territorio, Lillo Pisano, capo di Gabinetto vicario dell'assessorato del Turismo della Regione Sicilia; Letizia Casuccio, direttore generale di Coopculture; gli assessori del Comune di Agrigento al Turismo e alla Cultura, Costatino Ciulla e Francesco Picarella, per Destinazione Agrigento; Simona Frenna e Antonio Alba, per la ripartenza delle Stoài con il Simposio degli Dei; Gori Sparacino, presidente Federazione Strade del Vino di Sicilia, che spiegherà il valore di Iter Vitis, nata nel 2007 a Sambuca di Sicilia, Borgo più Bello d'Italia 2016, e il relativo itinerario culturale; Leonardo Ciaccio, sindaco di Sambuca di Sicilia e presidente del Distretto Turistico Vini e Sapori di Sicilia; Fabrizio La Gaipa, amministratore della Dmo - Distretto Turistico Valle dei Templi, promotore del progetto di marketing territoriale Costa del Mito.

(ANSA).