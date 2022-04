Archeologia: alari di Mursia più antichi trovati in Sicilia

(ANSA) - ERICE, 08 APR - Attorno al mondo degli Elimi, popolazione che abitò Segesta, Entella e Erice, l'insediamento di Mursia a Pantelleria è stato individuato come territorio a confine. Se ne è parlato al convegno 'Oltre gli Elimi', in corso al centro 'Ettore Majorana' di Erice. A parlare degli scavi a Pantelleria è stato Maurizio Cattani dell'Università di Bologna.

"Quello di Mursia è uno dei contesti meglio conservati del Mediterraneo - ha detto Cattani - in questi anni di scavi abbiamo documentato la forma delle 50 capanne già studiate, lo stile di vita e l'aspetto della preparazione del cibo".

Da qui lo studio specifico degli alari: "la forma di quelli che abbiamo trovato a Mursia è molto originale - ha detto ancora Cattani - fatto di un blocco di terracotta con due appendici.

Dal nostro studio gli alari provenienti da Mursia sono i più antichi messi a confronto con quelli di Ustica e Castelluccio, risalenti al 1800-1450 a.C.". Il professor Cattani ha, altresì, chiarito che chi ha abitato il sito di Mursia di Pantelleria aveva rapporti con la Sicilia: "Questo è stato documentato dalle ceramiche e dagli oggetti di uso quotidiano rinvenuti". (ANSA).