Le Vie dei Tesori, a Sciacca ultimo week end con FerdinanDea

(ANSA) - PALERMO, 07 APR - Ultimo weekend di FerdinanDea, per scoprire Sciacca con Le Vie dei Tesori. Sabato e domenica (9 e 10 aprile) aprono le porte dodici luoghi, uniti dal comune fil rouge delle opere di Franco Accursio Gulino, artista e poeta innamorato dell'Isola Ferdinandea. E' infatti l'isoletta che nel 1831 improvvisamente nacque dal mare - e si inabissò, dopo pochi mesi, beffando i potenti che volevano occuparla - a fare da filo conduttore per questa rassegna primaverile che ha attirato già moltissimi visitatori e tante scuole.

Sul racconto dell'Isola Ferdinandea sarà costruita anche la nuova "veste" multimediale del Museo del Mare, intitolato pochi giorni fa a Vincenzo e Sebastiano Tusa: domenica mattina alle 11 al complesso Fazello, nel corso del convegno "Vivere la Ferdinandea", sarà presentato il nuovo progetto di spazio immersivo, nato da un'idea delle Vie dei Tesori in collaborazione con il Comune di Sciacca. Ne parleranno il presidente della Fondazione Le Vie dei Tesori, Laura Anello, e il progettista Alessandro D'Amico. E sul prospetto del Museo del Mare, ogni sera dalle 19,30 alle 22,45 - nel weekend, fino a mezzanotte - sarà proiettato Era Ferdinandea, videomapping di Odd Agency. Anche in questo caso, le immagini raccontano la storia dell'isoletta che due secoli fa riuscì a sfuggire alle potenze europee.

Il tour di questo terzo e ultimo week end partirà dallo Spasimo ritrovato dove Franco Accursio Gulino introduce alla sua personale. Dopo lo Spasimo, ci si immerge di nuovo nelle stradine strette della cittadina con decine di scialli multicolori sospesi sulle teste, da balcone a balcone, il luogo dove si tiene il laboratorio di uncinetto (sabato e domenica, prenotazioni su www.leviedeitesori,com). Il viaggio riprende tra torri campanarie, collezioni private, case d'artista, giardini segreti, chiese dimenticate. Tutto aperto dalle 10 alle 13, poi dalle 16 alle 20. La formula resta sempre quella del festival: basta programmare le proprie visite, sempre in modalità 4.0, acquistare i coupon on line e recarsi sul posto dove si verrà guidati alla scoperta dei luoghi. (ANSA).