Csm: il siciliano Marcello Viola nuovo procuratore di Milano

(ANSA) - PALERMO, 07 APR - E' il siciliano Marcello Viola il nuovo procuratore di Milano, votato dal plenum del Csm a maggioranza. Al procuratore generale di Firenze sono andati 13 voti, contro i tre per il procuratore di Bologna Giuseppe Amato e i sei per il procuratore aggiunto di Milano Maurizio Romanelli.Viola è in magistratura dal 1981, nella sua carriera è stato tra l'altro pm a Palermo, poi procuratore a Trapani, fino ad approdare alla procura generale di Firenze, che ha diretto dal 2016.

"Sono onoratissimo della decisione del Csm che riguarda la mia persona - ha detto Viola - Vorrei andare col pensiero ai miei collaboratori e anche a chi non c'è più visto che nei miei anni in Sicilia ho visto tante di quelle cose... In particolare rivolgo un pensiero a Paolo Borsellino con cui c'era un rapporto personale di grande affettuosità, lo considero un mio grande maestro, me lo ricordo prodigo di consigli nei miei confronti".

Il magistrato ha anche voluto ricordare la figura di "Rocco Chinnici a cui venni assegnato per lo svolgimento del mio tirocinio". (ANSA).