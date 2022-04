Comuni: Palermo; nulla di fatto su aumento addizionale Irpef

(ANSA) - PALERMO, 07 APR - Durante la seduta del Consiglio comunale di Palermo, è stato chiesto in aula il prelievo di un punto all'ordine del giorno, il 147, che riguarda il raddoppio dell'addizionale Irpef per i contribuenti, con il passaggio dall'attuale 0,8% all'1,6%. La proposta di prelievo è passata all'unanimità dei presenti, 30 consiglieri sui 40, che costituiscono il Consiglio.

Al momento del voto i consiglieri che sostengono l'esecutivo sono usciti dall'aula, i 15 rimasti hanno votato "no" all'aumento dell'Irpef, ma per mancanza del numero legale (16 consiglieri), il provvedimento non è passato. La prossima seduta si svolgerà, probabilmente, lunedì prossimo e la richiesta di prelievo del punto in questione potrebbe essere riproposta e votata nuovamente. (ANSA).