Vinitaly: a Verona anche Consorzio tutela dei vini Etna Doc

(ANSA) - PALERMO, 06 APR - Dal 10 al 13 aprile il Consorzio di Tutela dei vini Etna DOC sarà presente alla 54° Edizione del Vinitaly, pronto ad accogliere i visitatori della manifestazione internazionale dedicata ai vini e distillati all'interno del suo spazio (Pad 2, Stand A-B-C).

"Dopo due anni di pausa siamo emozionati di poter tornare a partecipare ad una manifestazione così importante e dal respiro internazionale come il Vinitaly di Verona finalmente in presenza" afferma Francesco Cambria, presidente del Consorzio di Tutela dei vini Etna DOC. "Grazie alla partecipazione di 44 produttori, circa un terzo dei soci del nostro Consorzio, potremo donare ai visitatori professionali sia italiani che internazionali una puntuale fotografia delle caratteristiche del territorio etneo, ricco di sfumature e peculiarità uniche al mondo".

Il Consorzio di Tutela dei vini Etna DOC rappresenta oggi 146 produttori e una produzione che nel 2021 ha superato 4,5 milioni di bottiglie. La presenza di antiche varietà autoctone come il Nerello Mascalese, il Nerello Cappuccio e il Carricante insieme ad una viticoltura con caratteristiche fortemente distintive - l'articolata composizione vulcanica dei terreni, la presenza di vigne centenarie, il sistema di allevamento ad alberello, i diversi versanti dell'Etna e le 133 contrade - donano uno scenario complesso e affascinante, così come lo sono le tipologie prodotte sull'Etna, che comprendono vini rossi, bianchi, rosati e spumanti. "Andiamo a Verona carichi di fiducia e speranza, sarà il Vinitaly della ripartenza" aggiunge Seby Costanzo, vice presidente del Consorzio. "Quest'anno la presenza di molte piccole realtà che si propongono per la prima volta al fianco di produttori più noti e affermati, rappresenta un ulteriore stimolo nell'organizzazione della nostra partecipazione e nella nostra missione". Il Vinitaly sarà anche l'occasione per presentare in anteprima la prima edizione di "Etna Days - I Vini del Vulcano", manifestazione organizzata dal Consorzio e rivolta a stampa e operatori del settore sia italiani che internazionali che si svolgerà a settembre 2022. (ANSA).