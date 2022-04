Scuole senza frontiere, incontro Msf al liceo Basile Palermo

(ANSA) - PALERMO, 06 APR - Nell'ambito del progetto Scuole Senza Frontiere di Medici Senza Frontiere, il 4 aprile il gruppo dei volontari di Palermo, ha organizzato in collaborazione con il Liceo scientifico Ernesto Basile di Brancaccio, un incontro rivolto agli studenti del quarto anno. Obiettivo dell'iniziativa far conoscere le crisi umanitarie attraverso le storie delle persone che le vivono e sviluppare quel senso di solidarietà umana che sta alla base dell'azione umanitaria di Msf. A guidare gli studenti Lisa La Gattuga, psicologa Msf, nonché ex studentessa del liceo, che lavora con l'organizzazione umanitaria dal 2016 e ha svolto diverse missioni all'estero.

Psicologa clinica e psicoterapeuta si è occupata di portare supporto psicologico alle popolazioni dei territori interessati da gravi crisi sia in Africa che in Medio Oriente, dalla Siria al Sud Sudan e alla Nigeria, dall'Iraq allo Yemen. "La mia esperienza nei campi profughi del Sud Sudan e della Siria - ha spiegato - mi ha fatto vedere come la dignità umana venga calpestata ogni giorno. Intere popolazioni in fuga vengono tenute prigioniere e relegate a sopravvivere in spazi ristretti, a dormire nelle tende che in estate si surriscaldano mentre in inverno a causa delle piogge si allagano. Dove i bambini sono costantemente ammalati, dove non c'è cibo a sufficienza, dove non ci sono scuole né servizi igienici adeguati e tutto questo nell'indifferenza totale dei governi".

"Abbiamo sempre sentito parlare dei campi profughi dove vengono ospitate le persone che scappano dai loro paesi a causa delle guerre e delle carestie, ma non avremmo mai immaginato di sentire quello che ci è stato raccontato. È stata un'occasione importante che ci ha fatto riflettere su alcune situazioni veramente drammatiche che accadono nel mondo e delle quali non ne avevamo veramente percepito la sofferenza che c'è dietro" raccontano alcuni studenti che hanno partecipato all'evento.

Gli incontri sono parte del progetto Scuole Senza Frontiere, rivolto agli studenti di tutte le scuole secondarie di I e II grado, realizzato da Msf in collaborazione con Step4, società leader nello sviluppo di progetti rivolti al mondo della scuola.

