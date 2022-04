Musica: chitarrista Scott Henderson a Brass in Jazz

(ANSA) - PALERMO, 06 APR - Una Prima Nazionale per la stagione Brass in Jazz che apre la tournée europea di Scott Henderson, la leggenda della chitarra elettrica. Continua con nomi d'eccellenza del panorama internazionale, la stagione concertistica della Fondazione The Brass Group con il concerto "Master of Blues" di Scott Henderson in trio. L'artista alle chitarre elettriche sarà accompagnato da Romain Labaye al contrabbasso e Archibald Ligonnière alla batteria. Un doppio appuntamento al Real Teatro Santa Cecilia, fissato per venerdì 8 e sabato 9 aprile alle ore 19.00 e alle ore 21.30. Henderson è un musicista che vanta diverse esibizioni nei teatri, musei e jazz club più prestigiosi di tutto il mondo. Nel suo carnet, infatti, Henderson vanta una discografia assai cospicua (oltre venti album incisi come leader e centinaia come sideman). Un ruolo fondamentale lo ricopre la smagliante tecnica esecutiva, ma non è secondario il fatto che il suo linguaggio chitarristico sia un lussureggiante e affascinante caleidoscopio di elementi legati al rock, al funk, al soul, al rhythm'n'blues, al jazz in particolare ma, soprattutto, alle due espressioni che maggiormente ne identificano e caratterizzano da sempre la complessa personalità, cioè la musica fusion, stile che ha contribuito a codificare e di cui è divenuto autentica leggenda vivente, e il blues (ANSA).